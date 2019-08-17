تراند اليوم : جددت الأحزان.. رسالة مبكية لحفيدة الفيشاوي

وقامت حفيدة الفنان الراحل بنشر صورة لجدها عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام"، مرفقة قصيدة كانت قد كتبتها إهداءً لجدها.
وجاء نص القصيدة : "أقوم في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش على أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود".
كما علقت على الصورة قائلة : "من الصعب علي أن أشارككم هذا، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي، كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا".
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي كان أيضا قد عبر عن اشتياقه لوالده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، حيث كتب على حسابه على انستجرام من خلال نشر صور قديمة للراحل وكلمات مؤثرة تكشف عن افتقاده له قائلاً: "في ذكرى محبة لممثل عظيم وصديق كريم وأب رائع وقدوة حقيقية للكثيرين".
وتفاعل متابعو أحمد الفيشاوي بقوة مع كلماته والمقاطع التي نشرها لوالده، داعين الله أن يرحم الراحل برحمته، وأن يصبره ابنه على فراقه، مؤكدين للفنان الشاب أن والده حقاً ممثل رائع أتقن عمله ولا يمكن أن يملي مكانه أي شخص آخر.
وأبكى أحمد الفيشاوي متابعيه بأحد المقاطع التي نشرها، والتي تضمنت رسالة والده له أن يعتني بنفسه وبعائلته خاصة والدته وشقيقه الأصغر.