كارول سماحة متمردة في ليل إهمج وهكذا وصفها الجمهور الحاضر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - "سيدة المسرح الاستعراضي" و "وحشة المسرح" أو"ملكة المسرح" ألقاب كثيرة أطلقت على الفنانة كارول سماحة من بداية مشوارها الفني، كونها تتمتع بحضور مسرحي وغنائي طاغ وإحساس مرهف، فهي من أهم المطربات اللاتي قدمن حفلاتهن الغنائية بطابع استعراضي حماسي مغاير فى شكله وملامحه.

كارول سماحة



كارول "القوية" في إهمج

يوم أمس أحيت كارول الليلة الثانية من مهرجانات إهمج السياحية في لبنان، وهي المشاركة الأولى لها فيه، حيث أطلق الجمهور على كارول لقب "القوية" و"المتمردة" و"المتجددة" دائماً. بخفتها المعهودة تحولت كارول إلى فراشة على المسرح، وتمايلت برشاقة متجاوزة حدود الزمان والمكان.كما لم تكتف كارول بالغناء باللهجة العربية، بل غنت الأسبانية و "Je t'aime" باللهجة الفرنسية للفنانة العالمية لارا فابيان.



عند الساحة الحادية عشر وقبل أن تعتلي كارول المسرح قدمت موالاً "إهمج من جنة الفردوس" وبعدها أطلّت على الجمهور بأغنية "اشتقنا كتير يا حبايب" لـ زكي ناصيف، و"انسى همومك" كانت الأغنية الثانية لـ كارول قبل أن تسأل الجمهور ماذا يريد أن يسمع منها؟! وكان تعطش الجمهور لأغنية "سهرانين" واضحاً منذ بداية الحفل حيث طالب الأغلبية بهذه الأغنية فردّت كارول: "بالطبع سأغنيها وسأغني كل ما تطلبونه".

قبل أن تستكمل الغناء شكرت كارول بلدية اهمج على دعوتها الكريمة لها، ووعدت الجمهور بسهرة بسهرة جميلة جداً.

النجمة كارول سماحة



غالي عليا..وجهها خير



ومن ألبوم "أنا حرة" غنت كارول "غالي عليا" الأغنية التي كان وجهها خيراً عليها حسب قولها، لتنتقل بعدها إلى اللون الرومانسي مع أغنية "انا قلبي ليه حاسس اوي" وهي الأغنية التي جعلت معجباً يصرخ ويقول "كم أنت قوية". وآخر يصف صوتها بـ "المذهل". تفاعلٌ رهيب بين كارول ومعجبيها حين دندنت لهم أغنيتها الرومانسية "خليك بحالك" دون موسيقى.

كارول سماحة



كارول تغني بعدة لهجات



هل هناك أجمل منكم؟ تسأل كارول الجمهور الذي انقسم بين يمين وشمال المسرح وقالت له: "الجهة التي تسمعني صوتها أكثر سألبي طلبها! وأكملت السهرة مع "مجنونة" و "أضواء الشهرة" و"وحشاني".

وكعادتها تحرص كارول على إرضاء كل الأذواق فأدت "Show must go on" باللهجة الانجليزية لـ queen و" Je t'aime" لـ لارا فابيان، وطبعاً لم تنس كارول أن تغني رائعة منصور الرحباني "بصباح الألف الثالثز كما غنت "سالمة يا سلامة" للراحلة داليدا بطريقة توزيع جديدة من فرقتها الموسيقية.

وفي كواليس الحفل التقت "الخليج 365" بـ كارول التي كانت معها هذه الدردشة السريعة:

أحضر بطريقة احترافية لكل حفلاتي



كارول هل يختلف تحضيرك لمهرجان محلي عن مهرجان عربي آخر؟

لا يختلف وكل حفلة لها رهجتها، ونحن نحضر بطريقة احترافية لكل حفل. ولكن دائماً المهرجانات العربية كـ قرطاج و موازين ومهرجان ليالي قلعة دمشق لهم رهبة أكبر، وإنما أنا بطبعي لا أعطي اهتمام لحفلة أكثر من أخرى.



حالياً نشاهد موجة اقتحام المعجبين للمسارح، هل تتذكرين أي موقف طريف حصل معك؟

(تضحك) قبل الحفل من الصعب أن أتذكر.

لم أتلق أي مشاركة في لجان تحكيم برامج المواهب



هل عرض على كارول الإنضمام إلى لجنة تحكيم برامج المواهب هذا العام؟

لا، لم يعرض علييّ ومنذ فترة لم أتلق أي عروض في هذا الإطار.

كارول سماحة من مهرجانات إهمج



بعد ديو "يا رب" الذي جمعك بـ مروان خوري هل من عمل سيجمعكما معاً؟

لدينا أنا ومروان خوري ديو بطريقة أخرى. هناك أغنية بعنوان "بتآمن بالصدفة" وهي لفيلم "بالصدفة" الذي سيكون في صالات السينما في 26 سبتمبر.

وأخيراً، كشفت كارول عن سلسلة حفلات ستحييها في لبنان وفي مصر، بالإضافة إلى جولة لها في كندا.

