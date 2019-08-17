اجتمع مساء اليوم السبت مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر للمرة الأولى بعد الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أسابيع وكانت جلسة إجراءات اتخذ فيها المجلس عدة قرارات أبرزها اختيار الفنانة نادية مصطفى عضوا بكل اللجان و المايسترو محمد أبو اليزيد والدكتور علاء سلامة وكيلي مجلس والمايسترو احمد رمضان سكرتيرا عاما والفنان خالد بيومي أمينا للصندوق والفنان حلمي عبد الباقي رئيسا للجنة الخدمات سكرتيرا عاما والفنان خالد بيومي أمينا للصندوق والفنان حلمي عبد الباقي رئيسا للجنة الخدمات كما تم اختيار الدكتور احمد أبو المجد للجنة تنمية الموارد والدكتور محمد عبدالله رئيسا للجنة الثقافية والفنان محمد صبحي للجنة الرحلات والنادي والدكتور مصطفى حلمي أمين رئيسا للجنة العلاقات العامة ومنصور هندي رئيسا للجنة العمل. العامة ومنصور هندي رئيسا للجنة العمل. وتم اختيار دكتور علاء سلامة الوكيل والدكتور محمد عبد الله للجنة القيد Advertisements كما تم اختيار الدكتور احمد ابو المجد ومحمد صبحي كأعضاء في لجنة العمل وتم اختيار محمد عبد الله ومحمد صبحي وكيلين للجنة الخدمات كما اختير حلمي عبد الباقي ومحمد صبحي كوكيلي للجنة تنمية الموارد واختيار أحمد رمضان وخالد بيومي في الجنة الثقافية والدكتور أحمد أبو المجد وخالد بيومي في لجنة العلاقات العامة

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على هيئة مكتب مجلس نقابة الموسيقيين بعد تشكيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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