بالأفيش.. تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة

يستعد النجم عمرو دياب لطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، ومن المقرر طرحها قريبًا، على قناة شركة ناي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وجاءت الأغنية بعنوان "يوم تلات"، والتي نشرها أحمد زغلول مدير أعمال الهضبة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يشار إلى أن النجم عمرو دياب أحيا يوم الجمعة الماضي حفلاً كبيراً، في الميوزك أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل احتشداً بالآلاف لمتابعة أولى حفلاته في الساحل الشمالي هذا العام.

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كما شهد الطريق الساحلي المؤدي إلى حفل الهضبة، زحاما كبيرا قبل

ساعات من بدءه، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وغنى النجم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل الجمهور الذي طلب سماع مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "أنا غير" والذي من المتوقع صدوره قريباً، بالإضافة إلى تراث أغانيه القديمة منها: "نور العين، العالم الله، لو عشقاني، ميدلي يضم أغنيات راجعين، و شوقنا، و متخافيش".