علي الحجار ينهي حفل افتتاح الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح بأغنية جديدة

أنهى المطرب الكبير علي الحجار، حفل افتتاح الدورة ال 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بأغنية جديدة، حيث أن الحفل يقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا. أن الحفل يقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا. يذكر أن تشهد الدورة الـ12 من المهرجان عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.

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