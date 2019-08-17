تكريم يوسف شعبان في افتتاح الدورة ال 12 من المهرجان القومي للمسرح

حرص المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 12 خلال حفل الافتتاح تكريم الفنان الكبير يوسف شعبان.
ووجه الفنان الكبير يوسف شعبان، التحية للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة؛ لمجهودها الكبير الذي تقدمه لإعادةالمسرح من جديد.
كما وجه التحية للفنان الكبير أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان على مجهوده الكبير، حتى يظهر الافتتاح بهذا الشكل المشرف.
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