المهرجان القومي للمسرح يكرم مجموعة من الفنانين الراحلين

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال 12 خلال حفل الافتتاح الفنانين الذين أبدعوا ورحلوا عنا بأجسادهم ولكن فنهم باقٍ، ومنهم الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق ويتسلم تكريمها نجلها وائل خليل، كما تم تكريم الفنان القدير الراحل محمود الجندي وتسلم جائزته نجله المخرج أحمد الجندي. تم تكريم الفنان القدير الراحل محمود الجندي وتسلم جائزته نجله المخرج أحمد الجندي. فيما تسلم الفنان شريف نجم تكريم والده الفنان الكبير الراحل محمد نجم، وحرص المهرجان على تكريم الراحل فؤاد السيد المدير المالي والاداري للمسرح القومي وتسلمت جائزته نجلته. المهرجان على تكريم الراحل فؤاد السيد المدير المالي والاداري للمسرح القومي وتسلمت جائزته نجلته. وانتهت فقرة تكريمات الراحلين بتكريم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي كان من المكرمين الأحياء لكن القدر لم يمهل المهرجان تكريمه حيًا فتم تكريمه راحل، وتسلم تكريمه نجله المونتير عمر الفيشاوي.

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