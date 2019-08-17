أحمد عبدالعزيز : المسرح سوف ينقذ مصر من مشاكل كثيرة

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن المسرح سوف ينقذ مصر من مشاكل كثيرة نعاني منها اهمها التطرف والإرهاب، لافتا إلى أنه مدرسة النشأ ولكي ننشئجيلا جديدا مستنيرا لابد أن يكون هناك مسرح في كل مدرسه.
واضاف عبد العزيز خلال حفل افتتاح الدورة ال 12 من المهرجان،أن مصر والثقافة والفن هم الطريق لتحقيق المكانة التي نرجاها.
والجدير بالذكر أن تشهد الدورة الـ12 من المهرجان عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.
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