إسماعيل مختار: المسرح باقِ ليطرح السؤال الإنساني على الكون

قال الفنان إسماعيل مختار، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، أن ماحدث اليوم هو خير مفتتح لمصر، لافتًا إلى أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان العظيم كرم مطاوع الذي هو باحث عن الحقيقة.
وأكد مختار خلال حفل افتتاح الدورة ال 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، المقام في المسرح الكبير دار الاوبرا، أن المسرح يستحق منا ان نعطيه الكثير لأنه الباقي ليطرح السؤالالإنساني على الكون، كما أن المسرح باقي لأنه يأبى إلا أن يكون.
والجدير بالذكر أن تشهد الدورة الـ12 من المهرجان عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.
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