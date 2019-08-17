عرض "الاستثنائي" في افتتاح الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح

بدأت منذ قليل فقرة الفنية بعنوان "الاستثنائي" للمخرج مناضل عنتر، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة ال 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي يقام في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

ويشار إلى أن عرض "الاستثنائي" هو رمز إلي الاستثناء في كل مناحي الحياة وتدور أحداثه حول أن الفنان

كائن استثنائي لأنه يخلق الشيء المميز وغير السائد.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ12 من المهرجان تشهد عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.