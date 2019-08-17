بالصور.. ظهور جديد لجيهان نصر بالحجاب مع هبة مجدى بعد الاعتزال

ظهرت الفنانة جيهان نصر مرة أخرى للأضواء بعد أن اعتزلت الحياة الفنية منذ عام 1998، مقررة أن تكرس حياتها لزوجها رجل الأعمال السعودي، سعود الشربتلي.

هل تنوي الفنانة جيهان نصر الرجوع للحياة الفنية، بعد اشتياق؟

وحرصت الفنانة جيهان نصر على تهنئة أبطال عرض مسرحية "الملك لير"، من داخل الكواليس، والتقاط بعض الصور والتذكرية معهم.

Advertisements

واعربت الفنانة هبة مجدي، عن سعادتها بتهنئة "نصر" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "اجمل مفاجأة حصلت إمبارح في عرض

".

يشار إلى أن مسرحية "الملك لير"، بطولة كل من يحيى الفخراني، أحمد عزمي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، ناصر سيف، أيمن الشيوي، محمد فهيم، هبة مجدي، حمادة شوشة، فاروق الفيشاوي.

يذكر أن الفنانة جيهان شاركت في بطولة فوازير "الحلو

مايكملش"، والتي تعد آخر أعمالها قبل الإعتزال، وهي من تأليف بهاء جاهين، وإخراج أحمد صقر، وبطولة كل من ليلى طاهر، حسن حسني، ماهر عصام، مصطفى رزق، وفاء عامر، ثريا إبراهيم، ليلى جمال، فؤاد خليل، علاء مرسي، سعيد صالح، علية الجباس، جورج سيدهم، يونس شلبي، باسم رجب، إبراهيم يسري، عماد رشاد، محمد التاجي، محمود القلعاوي، شوقي شامخ، سيد زيان، أحمد ماهر، هاني رمزي، حسين الشربيني، أحمد صيام، أحمد راتب، سامي العدل، أمل رزق، عزيزة راشد، جلال عبد القادر.