انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدور الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، المقامة في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من نجوم ومبدعي المسرح، ويتولى إخراج الحفل الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان، ويخرج الفقرة الفنية المخرج مناضل عنتر.

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ويشار إلى ان من المقرر

أن يُكرم المهرجان القومي للمسرح المصري عددًا من نجوم المسرح المصري، أبرزهم يوسف شعبان، ولطفي لبيب، وسوسن بدر، وعلي الحجار، وتوفيق عبدالحميد، وهالة فاخر.

كما يتم تكريم عدد من مبدعي المسرح، وهم: الكاتب يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوي، والمخرج

محسن حلمي، ومهندس الديكور د. عبد ربه عبد ربه، والكاتب السيد حافظ، إضافة إلى تكريم عدد آخر من الفنانين الذين رحلوا، وهم: "فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندي، ومحمد نجم، والمدير المالي والإداري للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد".

يذكر أن تشهد الدورة الـ12 من المهرجان عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.