محمد الشرنوبي بدأ الغناء مع إسعاد يونس.. ووالده قاطعه بسبب حبه لفتاة تكبره بـ15 عاماًبين الأناقة...

ميرنا وليد - بيروت - إستطاع الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ أن يتصدر البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليس فقط بأعماله وألبومه الغنائي الأول، لكن أيضاً بسبب الأزمات التي تعرض لها في حياته العملية والشخصية.

أسرة فنية وبداية من الطفولة

في الرابع من كانون الثاني /يناير عام 1995 ولد محمد فاروق أحمد الشرنوبي، وهو من أسرة فنية شهيرة فوالده ملحن معروف وهو فاروق الشرنوبي، وعمه الملحن صلاح الشرنوبي وشقيقته أيضاً هي الفنانة رشا الشرنوبي، والتي شاركت في الموسم الأول من برنامج "آراب أيدول".

وقد بدأ محمد الشرنوبي مشواره الفني في عام 2008، وذلك من خلال مسلسل "أيد أمينة" مع الممثلة المصرية يسرا، وبعدها شارك في أعمال مثل "طائر التمساح" و"وكالة عطية" وفيلم "السفاح" و"قصة حب"، وكان لا يزال صغيراً في العمر.

تنوع بين السينما والدراما والمسرح ومريض بالإيدز أعطاه فرصة البطولة

في عام 2010 قدّم محمد الشرنوبي فيلم "عائلة ميكي" أمام لبلبة، وبعدها بعام شارك في المسلسل الإذاعي "بابا لازم يحب" ومسلسل "الشوارع الخلفية"، وفي عام 2012 قدم عملين هما "البلطجي" و"زي الورد "، وعاد مجدداً للعمل مع الفنان هاني سلامة بعد فيلم السفاح لكن هذه المرة من خلال مسلسل الداعية وفي العام نفسه كان يقف على خشبة المسرح ليقدم "تياترو مسرح مصر" الموسم الاول و"سيت كوم أنا وبابا وماما"، وقدم فيلم "أتش أي في" وهو أول بطولة مطلقة له وتطرق لمرضى الإيدز، وقدم خلاله شخصية شاب مصاب بمرض الايدز وكيف بدأت رحلته مع المرض وكيف يواجه أسرته والمجتمع.

وفي عام 2015 بدأ محمد الشرنوبي مرحلة جديدة في مشواره بعد أن أصبح شاباً، فقدم مسلسلات "من الجاني" و"بين السرايات" و"سرايا عابدين" و"البيوت أسرار" و"العهد وأنا وبابا وماما" الجزء الثاني و"أريد رجلاً"، ليكون العام الأكثر نشاطاً في مشواره الفني. وفي عام 2016 قدم مسلسل "أفراح القبة"، الذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً وفيلم "الماء والخضرة" و"الوجه الحسن"، وبعدها بعام شارك في مسلسل "رمضان كريم" وفي عام 2017 قدم مسلسل "لا تطفئ الشمس"، و"الجماعة" الجزء الثاني، والمسلسل الإذاعي "خيوط الشمس"، وعاد مجدداً للوقوف أمام يسرا التي شاركها أول عمل قدمه ولكن هذه المرة من خلال مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وقدم محمد الشرنوبي أيضاً "كأنه امبارح" وأبو عمر المصري في عام 2018 وفيلم تراب الماس، وكان آخر عمل شارك فيه هو فيلم الممر الذي عرض في عام 2019، فعلى الرغم من عمره الصغير إلا أنه إستطاع أن يشارك في 32 عملاً متنوعاً بين السينما والدراما والمسرح.

من الغناء مع صاحبة السعادة لأول ألبوم غنائي

منذ ظهور محمد الشرنوبي مع الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، حيث قدم في الحلقات بعضاً من أغنيات الفنان علي الحجار، ولفت الأنظار إلى إهتمامه أيضاً بموهبة الغناء قبل أن تعود لتستضيفه مجدداً بعد طرح ألبومه الأول "زي الفصول الأربعة"، والذي ضم أغنيات مثل "حتة من الخيال" و"عادي" و"براحتك" و"البنت اللي بتحلم بيها" و"خلاني بعدت" و"صبح الصباح".

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خطوبته من إبنة أمل رزق

كان محمد الشرنوبي قد إرتبط بإبنة الممثلة المصرية أمل رزق، والتي كشفت خلال لقائها في أحد البرامج بأن الشرنوبي وإبنتها تمت الخطوبة بينهما، ووافقت تحت ضغط شديد من إبنتها التي تحبه، وأثناء تواجدها في السعودية دعت إذا كان في الأمر خير بأن يتم وأن يبعده عنها إذا كان غير ذلك، وفوجئت بعد عودتها بفسخ الخطوبة.

600 ألف دولار شرط جزائي لخطيبته السابقة ووالده رفض الزيجة

فوجئ الجمهور بفيديو إنتشر لخطوبة محمد الشرنوبي من منتجة أعماله سارة الطباخ، ولكنه لم يعلق على الأمر قبل أن يخرج عن صمته ليوضح الأزمة التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب رداً على أزمته مع الطباخ في بيان جاء فيه: "أنا طول عمري بحب شغلي جدا ومبحبش اتكلم عن اي حاجة ولكن بقالي فترة بلاقي هجوم شخصي غير مبرر وكلام عن حياتي الشخصية في أيلول/سبتمبر 2017.. بعد مسلسل (لا تطفئ الشمس) وحلقات (صاحبة السعادة) وحفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت واغنية "مين فينا" مع النجمة الكبيرة أصالة، وبعدما كنت لسة ماضي مسلسل كأنه امبارح وفيلم الممر، جالي شغل مع شركة كبيرة عشان انزلّهم بوست على انستغرام عندي، اللي كانت ماسكة الحملة دي واحدة اسمها سارة الطباخ .. نشأت علاقة صداقه لطيفة وكانت بتقنعني أني احترف الغناء .. في فترة كنت عاوز اركز في التمثيل أكتر ..سارة كانت إنسانة جميلة وجدعة جداً .. الموضوع بعد كدة اتطور من صداقة لعلاقة حب وبقى فيه ما بينا ثقة واحترام، بس دي كانت بداية مشاكل قوية جداً حصلتلي في حياتي، أهمها عدم رضا أبويا عن العلاقة دي بسبب أن فرق السن بيني وبينها ١٥ سنة، وده كان السبب الرئيسي أن أبويا مكانش موجود في فيديو قراية الفاتحة اللي معظم الناس شافتهو، بالمناسبة الڤيديو دة اتصور يوم ٥ نيسان/ ابريل ٢٠١٨ وفضل أبويا زعلان مني فترة و ماتصالحناش غير لما حضرلي أول حفلة أعملها في حياتي وده كان السبب في أن لما قدمته عيطت ونزلت من عالمسرح".



وأضاف محمد الشرنوبي "قبل ما يبقى فيه خطوبة أو حتى أي شغل ما بينا كان عندي أكتر من عرض من شركات إنتاج أغانٍ كبيرة أني أعمل ألبوم بس كنت حابب اعمل كل فترة أغنية جنب التمثيل .. فضلت سارة تقنعني كتير اننا نشتغل مع بعض ونعمل ألبوم أنا وهي والقرار ده كان مخيفاً جداً بالنسبة لي لأنه كان معناه أني مش هبقى عارف اتفرغ تماماً للتمثيل، وده اللي حصل فعلاً بعد كأنه امبارح اقتنعت وابتدينا نشتغل... بعدها فوجئت بيها بتقدملي عقد احتكار مدته ١٠ سنين والشرط الجزائي اللي في العقد ٦٠٠.٠٠٠ دولار وماليش حق إمضاء أي عمل سواء تمثيل أو غناء .. و للأسف دي غلطتي .. أنا كنت متخيل أن شروط العقد ده، الشروط المتعارف عليها، ولما خفت و قلقت من الشروط دي شوية كانت سارة بتقنعني أن دي مجرد شكليات وأن كل حاجه هاتتم بالتراضي وقالتلي بالحرف (أي وقت هاتيجي تقولي فيه أن العقد ده مش مريحك هديلك العقد .. عمري ما هغصبك على حاجه) وبسبب ثقتي فيها وحبي ليها وافقت على كل ده ووافقت كمان أني أمضي العقد ده رغم أنه كان معمول بتاريخ قبله بحوالى 10 شهور (بتاريخ اليوم اللي قابلتها فيه تقريباً) .. ومن بعد ما مضيت العقد و بعد ما قريت الفاتحة اللي وقفت قدام كل الناس فيها .. لقيت طريقة تعامل مختلفة تماماً وتوتر بدون اسباب بيحصل بيني وبينها وفسخت الخطوبة شهر تموز/ يوليو ٢٠١٨ يعني بعد ٣ شهور بالظبط من قراية الفاتحة وماكناش لسة ساعتها اشتغلنا على الألبوم .. وقلتلها أني مش حابب أكمل شغل خلينا أصحاب أحسن .. وكان فيه محاولات معايا من ناس كتير مشتركة ما بيننا عشان يصلحوا الموضوع لأكتر من شهر .. ووافقت أننا ندي نفسنا فرصه تانية كتجربة عشان كان عندي مشاكل كتير في طريقة التعامل .. ورجعنا وكانت الحياه كويسة في الأول ورجعنا نشتغل تاني وبعد فتره بدأت المشاكل ترجع تاني وبشكل اسخف واتسببت في مشاكل كبيرة بيني وبين أهلي وأصحابي القريبين وحتى أي حد في الوسط بقى بيتجنبني او بيتجنب التعامل معايا لمجرد أن هي اللي ماسكه شغلي عشان طريقتها مكانتش الذ حاجه خالص .. وبدأت تحاول تتحكم في كل حياتي وعلاقتي بكل اللي حواليا .. ولما حاولت امشي تاني .. ابتدا يبقى فيه استخدام لفكرة العقد بشكل واضح والمشاكل بقت شخصية ومهنية .. ولما مارضتش أكمل في علاقة أنا حاسس أنها مابقتش مناسبة ليا ولا أنا ولا الطرف التاني، ابتدا يبقى أساليب تانية للضغط .. اخرها كان فيديو الخطوبة اللي نزل واحنا اصلاً مش مع بعض .. ولاني عمري ماكنت حابب أن حياتي الشخصية تبقى مجال للكلام ولأن فعلاً الخطوبة دي حصلت في يوم من الأيام ولإني عمري ماهجرحها أو أحرجها، ماعلقتش خالص على وعد منها أننا ننزل بعد فترة أن الخطوبة اتفسخت لأن إحنا فعلاً دلوقتي مش مخطوبين .. عدم ردي على الڤيديو في الفتره دي خلاني اكتشف أنها عاملة مشاكل مع ناس كتير وبقى عندي معلومات وحاجات ماكنتش حابب أني أعرفها عنها .. مع ذلك برضه كنت دايماً بسعى أننا نخرج بالمعروف.

"ومن ساعتها بقى فيه شكل اشرس في التعامل .. ولإن هي بس اللي ليها الحق في الإمضاء على العقود .. وهي مابتردش على أي حد بيطلبني في شغل .. فا بقى شغلي واقف وحتى فلوسي القديمة مش عارف أخدها منها وفيه حملات غير مبررة وغير منطقية معمولة عليا و فيها تجريح شخصي ليا ولعيلتي .. ومحاولات لعمل مشاكل بيني وبين الصحفيين اللي عمري ماكان بيني وبينهم مشاكل وبكنلهم كل احترام .. مع العلم أن من اقوى نقاط القوه عندها الميديا والصحافه والعلاقات العامه بحكم شغلها ومع العلم برضه ان شركتها لسه المفروض بتمثلني وبتدير أعمالي".

تكريمه من الميما بعد أزمته مع الطباخ

وكان محمد الشرنوبي بعد ساعات من إطلاقه البيان، ظهر في حفل توزيع جوائز الميما وتم تكريمه كأفضل فنان شاب، وهو الحفل نفسه الذي كرمت خلاله سارة الطباخ، والتي حرصت أيضاً على الحضور، كما شارك أيضاً في إحياء حفل ختام المؤتمر الوطني للشباب.