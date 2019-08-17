بين الأناقة والإثارة..72 إطلالة لـ جينيفر لوبيز على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - تُعتبر النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ مثالاً يحتذى به في عالم الموضة سواء في إطلالاتها على السجادة الحمراء، أو في إستعراضاتها على المسرح وغيرها..

فبين بورتو ريكو والولايات المتحدة الاميركية وألمانيا والبرازيل ودبي ومؤخراً مصر، نوّعت جينيفر كثيراً في إطلالتها، فتارةً نراها المرأة الكلاسيكية الأنيقة، أو المرأة صاحبة الستايل الكاجوال، أو المرأة المثيرة وإمرأة الفلامينكو.

وتهتم جينيفر دائماً برشاقتها بشكل واضح، فهي تتبع برنامجا صارما للغاية في مجالي الرياضة والتغذية.

وكانت جينيفر كشفت سابقاً عن الحمية الغذائية التي تتبعها، وتعتمد بشكل أساسي على البروتين والخضروات،وتبتعد عن النشويات والدهون، ففي الصباح تتناول مشروب البروتين الذي يعتمده الرياضيون، ثم قهوة بدون كافيين، أما الغداء فهو السلطة الخالية من أية إضافات فيها دهون، وسلمون، أما العشاء فيتكون من نوع من أنواع البروتين التي تفضلها عن السلطة، وطبعاً تتناول جينيفر السناك بين الوجبات، ويكون عبارة عن فواكه أو مكسرات أو زبادي.

وقد جمعنا لكم 72 إطلالة لجينيفر على المسرح، منذ عام 1998 حتى عام 2019 الحالي.

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