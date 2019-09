مارسيا كروس أصيبت بسرطان الشرج بسبب زوجها.. وخضعت للتخصيب للإنجاب في عمر الـ45 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - مارسيا آن كروس هي ممثلة أميركية من مواليد 25 آذار/مارس عام 1962 . بدأت حياتها المهنية في المسلسلات التلفزيونية مثل The Edge of Night ، و Another World ، و One Life to Live قبل أن تنتقل إلى الأدوار الأشهر لها في Knots Landing. فمن عام 1992 إلى عام 1997 ، لعبت دور الدكتور كيمبرلي في Melrose Place أما أهم أدوارها فهو بري فان دو كامب في مسلسل ​Desperate Housewives​ عام 2004 حتى عام 2012 ، التي رشحت على أساسه لثلاث جوائز ​غولدن غلوب​ كأفضل ممثلة .

طفولة ​مارسيا كروس​

مارسيا كروس من أصول إنجليزية وإيرلندية، ودرست في مدرسة مارلبورو الثانوية، التي تخرجت منها في عام 1980، وبعد التخرج من المدرسة الثانوية حصلت مارسيا كروس على منحة دراسية في جامعة جوليارد، وتخرجت عام 1984 مع بكالوريوس إدارة الأعمال. ثم عادت كروس إلى الدراسة في عام 1997، للحصول على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة أنطاكية في لوس أنجلوس عام 2003.

مسيرتها التمثيلية

بدأت مارسيا كروس مسيرتها التلفزيونية عام 1984 عبر The Edge of Night ، حيث لعبت دور ليز كوريل. وبعد ذلك، انتقلت من نيويورك إلى لوس أنجلوس، وسرعان ما حصلت على أدوار في أفلام تلفزيونية مثل The Last Days of Frank وJesse James، وفي عام 1986 إنضمت إلى طاقم One Life to Live فلعبت دور Kate Sanders، حتى عام 1987.

في عام 1992 جسدت مارسيا كروس دور دكتور كيمبرلي شاو في Melrose Place، لكنها غادرت في الموسم الخامس من المسلسل. وظهرت أيضاً في مسلسلات كوميدية ودرامية، مثل Strong Medicine و Profiler و Touched by an Angel.

كما ظهرت مارسيا كروس في الأفلام التالية Bad Influence ، و Always Say Goodbye، و Just Peck 2009 ، و Bringing Up Bobby.

وفي عام 2004 جسدت مارسيا كروس دور بري فان دي كامب في Desperate Housewives، والذي حقق نجاحاً كبيراً وتم ترشيحها لعدة جوائز عن دورها بما في ذلك ​جائزة إيمي​ وثلاث جوائز غولدن غلوب، وخمس جوائز من نقابة ممثلي الشاشة، كما حصلت على جائزة Satellite Award عن أدائها في الموسم الثاني من المسلسل.

استمرت السلسلة لمدة ثمانية مواسم حتى نهايته في عام 2012، وفي عام 2014 وبعد عامين من التوقف عن التمثيل، جسدت مارسيا كروس دور أم في فيلم Fatrick، وفي عام 2015 إنضمت الى أسرة مسلسل Quantico ولعبت دور الرئيس كلير هاس، المرشحة الديمقراطية السابقة لمنصب نائب الرئيس.

حياتها الشخصية

كانت مارسيا كروس صديقة الممثل ​ريتشارد جوردان​ الذي كان يكبرها بـ 25 عامًا، وتوفي لاحقاً جوردن بسبب ورم في المخ في عام 1993 ولم يعرف سبب هذه العلاقة الوطيدة. وفي عام 2006 تزوّجت مارسيا كروس من سمسار في البورصة توم ماهوني، وخضعت لعلاج التخصيب في المختبر بعد وقت قصير من زواجهما، وأنجبت ابنتيها التوأم إيدن وسافانا في شباط/ فبراير عام 2007 ، قبل عيد ميلادها الخامس والأربعين بفترة قصيرة.

معاناتها مع مرض سرطان الشرج

في حزيران/يونيو عام 2019 أعلنت ​مارسيا كروس​ أنها تعاني من سرطان الشرج، وتخجل من التكلم في الموضوع، على الرغم من أنها بدأت تتعافى وقالت إن المجتمع يحكم على الذين يصابون بهذا المرض وتتولد لديهم فكرة أنهم قاموا بعمل سيئ، وعلى هذا الاساس تتم ممارسة ضغوط نفسية عليهم. وأضافت أن الفحوصات أظهرت إرتباط ذلك بمرض زوجها توم ماهوني، الذي أصيب بفيروس معدٍ وبسرطان الحنجرة، فمرضت هي أيضاً لأن هذا الفيروس يصيب الأعضاء التناسلية.