رولا شامية "وحشة على المسرح" بأفكار متجددة

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من كل الشهرة التي حققتها الممثلة ​رولا شامية​ في السنوات الماضية، عبر البرامج الكوميدية على الشاشة، لكنها فاجأتنا بقدراتها التمثيلية على المسرح من خلال العرض الكوميدي الغنائي "​رولا وماريو​"، والذي تتعاون فيه لأول مرة مع الممثل ماريو باسيل.

رولا أقنعتنا بهضامتها وخفة ظلها وحضورها القوي، بالإضافة الى تمكنها من إدارة كل خطواتها على المسرح، فغنت ورقصت وقلّدت الفنانين وقدّمت إسكتشات كوميدية، وكأنها خرجت من القفص الذي حبست نفسها فيه لأعوام طويلة.

وأثبتت رولا أنها "وحشة على المسرح"، ولدت من جديد من رحم خبرتها الطويلة، لتُبدع في تقديم الأفكار المتجددة.

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