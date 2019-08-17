هيفا ومدير أعمالها… مصالحة ومفاجأة

يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بين النجمة هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري وذلك بعدما قدّم بشكل مفاجئ استقالته من إدارة أعمالها في الخامس من آب الجاري او ربما لم يكن هناك خلاف اصلا على الرغم من هذه الاستقالة.

وتفاجأ الجمهور فجر اليوم بتغريدة من “وزيري” معلناً من خلالها أنه يحضّر مفاجأة لهيفا وقال: “بحضرلك مفاجأه هتاكلي صوابعك وراها”.

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لاحقاً قامت هيفا بإعادة نشر التغريدة على حسابها على تويتر معلنة أن الامور عادت الى طبيعتها مع وزيري، وردّت عليه باللهجة المصرية قائلة: “مش قادرة استنى”.

وكان محمد وزيري قد قدّم استقالته رسميّا من إدارة أعمال هيفا بعدما تعرض لهجوم كبير من قبل جمهورها بسبب ما اعتبروه تقسيراً منه حول غيابها عن المهرجانات والحفلات وعن اقتصار مشاركتها في الدراما في الأونة الأخيرة كضيفة شرف في رمضان 2019.

وبالتزامن مع المصالحة التي تمت بين هيفا ووزيري أعلنت الاولى الى أنها ستنتقل إلى مصر بتاريخ 23 آب/أغسطس لإحياء حفل هناك في أيفوري لاونج.