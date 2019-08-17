Aug 17, 2019
يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بين النجمة هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري وذلك بعدما قدّم بشكل مفاجئ استقالته من إدارة أعمالها في الخامس من آب الجاري او ربما لم يكن هناك خلاف اصلا على الرغم من هذه الاستقالة.
وتفاجأ الجمهور فجر اليوم بتغريدة من “وزيري” معلناً من خلالها أنه يحضّر مفاجأة لهيفا وقال: “بحضرلك مفاجأه هتاكلي صوابعك وراها”.
لاحقاً قامت هيفا بإعادة نشر التغريدة على حسابها على تويتر معلنة أن الامور عادت الى طبيعتها مع وزيري، وردّت عليه باللهجة المصرية قائلة: “مش قادرة استنى”.
وكان محمد وزيري قد قدّم استقالته رسميّا من إدارة أعمال هيفا بعدما تعرض لهجوم كبير من قبل جمهورها بسبب ما اعتبروه تقسيراً منه حول غيابها عن المهرجانات والحفلات وعن اقتصار مشاركتها في الدراما في الأونة الأخيرة كضيفة شرف في رمضان 2019.
وبالتزامن مع المصالحة التي تمت بين هيفا ووزيري أعلنت الاولى الى أنها ستنتقل إلى مصر بتاريخ 23 آب/أغسطس لإحياء حفل هناك في أيفوري لاونج.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفا ومدير أعمالها… مصالحة ومفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.