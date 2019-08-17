شكرا لقرائتكم خبر عن السلام الجمهورى يفتتح حفل المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بدار الأوبرا المصرية داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية للمسرح، ثم عزف السلام الجمهورى المصرى، وبعدها قدمت المذيعة جاسمين طه زكى 12 ضيفا من ضيوف الشرف، الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم.

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ومن ضيوف الشرف الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم، وهم سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب وعميد المسرح المصرى الفنان جلال الشرقاوى، والفنان التشكيلى حسين العزبى، والفنان محيى إسماعيل، وسمير صبرى، والمخرج المسرحى الفنان سيد فجل، والشاعر شوقى حجاب، والفنانة سهير المرشدى، والناقدة الدكتورة هدى وصفى، والمخرج ورئيس المهرجان القومى للسينما الفنان سمير سيف، والفنان محمود حميدة، والفنان عزت العلايلى.

وتوافد نجوم الفن على السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى اسماعيل، احمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدى صبحى، أحمد ماهر، إيناس مكى، أحمد الحجار، الموسيقار هانى شنودة، السيناريست نادر صلاح الدين، الاعلامية بوسى شلبى، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادى الدالى، الأب بطرس دانيال. وصاحب سير النجوم على السجادة الحمراء، عروض الأراجوز وخيال الظل أقدم الغنون المسرحية بالإضافة إلى فن الباليه.