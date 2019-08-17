شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: تكريمى بالمهرجان القومى للمسرح من أهم التكريمات فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة سوسن بدر بان تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري يعد من أهم التكريمات في مشوارها الفني خاصة أنها عاشقة للمسرح وقدمت من خلاله روائع الاعمال المسرحية ومازالت لديها دائما رغبة في الوقوف على خشبته.

وأضافت : المهرجان هذا العام مختلف عن أي دورات سابقة ويكرم خلاله قامات كبيرة في المسرح وانا فخورة بهذا التكريم وأتمني العودة قريبا للمسرح الذي أحبه وأعشقه.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تم تكريمها في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري وهي بالمناسبة قدمت للمسرح ما يزيد علي 30 مسرحية من اهمها : المحروسة والمحروس وكوكب ميكي وزكي في الوزارة واللملك لير ومنمنمات تاريخية وكيمو والفستان الأزرق والمرأة التي تكلم نفسها كثيرا وعائلة الفك المفترس وطقوس الإشارات والتحولات ولعبة الحب والجنان وليلة القبض علي باب والواد سيد الشغال والصعايدة وصلوا وآه يا غجر .





































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افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الاوبرا (12)



















































