شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء للمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء لافتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى إسماعيل، أحمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدى صبحى، أحمد ماهر، إيناس مكى، أحمد الحجار، الموسيقار هانى شنودة، أحمد عبد العزيز، وعايدة رياض، والسيناريست نادر صلاح الدين، الإعلامية بوسى شلبى، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادى الدالى، الأب بطرس دانيال. وصاحب سير النجوم على السجادة الحمراء عروض الأراجوز وخيال الظل أقدم الغنون المسرحية، بالإضافة إلى فن الباليه.

وتفتتح اليوم السبت 17 أغسطس وزيرة الثقافة الدورة الثانية عشر للمهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز الساعة السابعة مساء بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير وتقدم حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكى.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية على جانبى السجادة الحمراء التى يمر عليها نجوم المسرح المصرى وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين، ويبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية للمسرح ثم عزف السلام الجمهورى المصرى، وبعدها تقدم المذيعة جاسمين طه زكى 12 ضيفا من ضيوف الشرف الأعزاء الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم، وهم سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب وعميد المسرح المصرى الفنان جلال الشرقاوى، والفنان التشكيلى حسين العزبى، والفنان محيى إسماعيل، وسمير صبرى، والمخرج المسرحى الفنان سيد فجل، والشاعر شوقى حجاب، والفنانة سهير المرشدى، والناقدة الدكتورة هدى وصفى، والمخرج ورئيس المهرجان القومى للسينما الفنان سمير سيف، والفنان محمود حميدة، والفنان عزت العلايلى.

وعقب ظهور هؤلاء المبدعين على خشبة المسرح تبدأ مباشرة الفقرة الفنية بعنوان "الاستثنائى" إخراج مناضل عنتر الذى شرح تفاصيلها قائلا: (الاستثنائى) رمز الى الاستثناء فى كل مناحى الحياة، فالفنان كائن استثنائى لأنه يخلق الشيء المميز وغير السائد ويشارك فى تلك الفقرة 10 راقصين متخصصين فى الرقص المعاصر والأداء الحركى.

عقب تلك الفقرة التى تستغرق 20 دقيقة تستدعى مقدمة حفل الافتتاح مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار ليلقى كلمته، ثم يلقى الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان كلمته، وتليه كلمة وزيرة الثقافة، وعقب تلك الكلمات تقدم المذيعة جاسمين طه زكى لجان التحكيم للمسابقات المختلفة بالمهرجان، والذين يحكمون 68 عرضا مسرحيا تعرض على 20 خشبة مسرح من مسارح القاهرة القاهرة الكبرى، وذلك غير العروض الموازية خارج المسابقات، والتى تعرض على مسارح المدن والمحافظات خلال فترة المهرجان، كل هذا بجانب مسابقة التأليف المسرحى ومسابقة النقد المسرحى، ويصعد على المسرح كل رئيس لجنة فالمسابقة الأولى يرأسها الفنان والمخرج فهمى الخولى، وتضم الناقدة عبلة الروينى والموسيقار هانى شنودة، وأستاذ الديكور الدكتور نبيل الحلوجى، والفنانة سلوى محمد على، والدكتورة لمياء زايد والدكتور الفنان محمود زكي.

والمسابقة الثانية ترأسها الناقدة الدكتورة سامية حبيب، وتضم المخرج إسلام إمام والموسيقار هيثم الخميسى والمخرج الدكتور جمال ياقوت، والفنان التشكيلى المهندس محمد الغرباوى والكاتب المسرحى والسيناريست أيمن سلامة، والناقد عبد الرازق حسين، أما المسابقة الثالثة فيرأسها الكاتب الكبير يعقوب الشارونى وتضم الدكتور الفنان محمد عبد المعطى، والموسيقار منير الوسيمى والمخرج المسرحى طارق الدويرى والفنانة مى عبد النبى.

كما يصعد على المسرح لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحى "جائزة لينين الرملى"، والتى يرأسها الدكتور علاء عبد العزيز وتتالف من المؤلف والمخرج المسرحى نادر صلاح الدين والناقدة والفنانة ليليت فهمى، والدكتور حاتم حافظ أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، كما يصعد رئيس لجنة تحكيم مسابقة النقد المسرحى "جائزة الدكتور فوزى فهمى"، والتى يرأسها الدكتور أسامة أبو طالب والذى يتغيب لسفره، وتتكون اللجنة من الناقد الدكتور سيد الإمام والدكتور ياسر علام أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية .

عقب صورة تذكارية للجان التحكيم مع رئيس المهرجان الفنان القدير أحمد عبد العزيز ومديره الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح يعرض على الشاشة فيلما قصيرا عن الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع، وعقب عرض الفيلم تبدأ فقرة التكريمات للذين أبدعوا فأمتعوا ثم رحلوا عنا بأجسادهم ولكن أرواحهم وابداعهم وفنهم باق فينا وسيبقى، وتستدعى مقدمة حفل الافتتاح وزيرة الثقافة لتكريم الفنانين الراحلين بحضور رئيس ومدير المهرجان فتكرم الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق ويتسلم تكريمها نجلها وائل، كما يكرم الفنان القدير الراحل محمود الجندى ويتسلم تكريمه نجله المخرج أحمد الجندى، كما يتسلم الفنان شريف نجم تكريم والده الفنان الكبير الراحل محمد نجم، كما يكرم المهرجان الراحل فؤاد السيد المدير المالى والإدارى للمسرح القومى، وتتسلم تكريمه نجلته وتنتهى فقرة تكريمات الراحلين بتكريم الفنان الكبير فاروق الفيشاوى الذى كان من المكرمين الأحياء لكن القدر لم يمهل المهرجان تكريمه حيا فيكرمه راحل ويتسلم تكريمه ابنه الفنان أحمد الفشاوى.

بعد تكريم أسماء الفنانين الراحلين يكرم المهرجان المبدعين المسرحيين الفنان الكبير يوسف شعبان والكاتب الكبير يسرى الجندى، وعاصم البدوى مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومى، والفنان لطفى لبيب والمخرج محسن حلمى، والفنانة سوسن بدر والمطرب على الحجار، ودكتور عبد ربه عبد ربه أستاذ الديكور بالمعهد العالى للفنون المسرحية، والفنان توفيق عبد الحميد والفنانة هالة فاخر والكاتب المسرحى والروائى الفنان السيد حافظ.

ويختتم حفل الافتتاح بصورة تذكارية تجمل كل الفنانين المكرمين مع وزيرة الثقافة، ورئيس ومدير المهرجان ثم أغنية المهرجان واستعراض الفينال لتغلق الستارة بانتهاء حفل الافتتاح الذى تنقله قناة dmc على الهواء مباشرة ويغطيه أكثر من 20 قناة فضائية مصرية وعربية .









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افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الاوبرا (12)



















































