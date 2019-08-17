لمحبي شمس الأغنية… إقرأوا هذا الخبر

أحيت شمس الغنية نجوى كرم ختام مهرجان الفحيص في الاردن يوم امس الجمعة 16 آب\ اغسطس، بحفل جماهيري ضخم حضره اكثر من 6 الاف شخص.

حفل امتزج بين نجاح الاستمرارية ونفحة من مجد الماضي، فكانت ليلة استثنائية تحييها “كرم” بعد غياب 24 عامًا عن المهرجان الذي تشارك فيه للمرة الثانية.

حضر الجمهور قبل وقت طويل وغصّت الساحة المخصصة للمهرجان بالحضور حتى اطلّت شمس الأغنيةاللبنانية بفستان اميري من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.

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تفاعل الجمهور مع اغنياتها غنّى، ورقص معها، وصفّق قرابة الساعتين من الوقت. اُطرب بصوتها، واطربها بتفاعله وحماسه. غنّت قديمها وجديدها من مكتبتها الفنية الغنية تنوعت من ميدلات، مواويل، عتابا. كما خصَت الفحيص بموال جاء فيه تبلغت دعوة كريمة من رباع الناس كرامة أهل النشامة جيت ألبيها وحملت غصن الأرز من موطني لبنان ولفحيص جايي خلود المجد إهديها.. كما عادت “ملعون ابو العشق” 4 مرات على المسرح بعد عاصفة الجمهور بإعادتها في كل مرّة تنتهي من تأديتها كما أدت أغنية كتير حلو بإحساس عالي جدا مع تفاعل قوي من جمهورها الذي كان الكورال الدائم في جميع أغانيها.

وكانت ادارة المهرجان قد طبعت نسخة اضافية من تذاكر حفل شمس الأغنية بعد نفاذ الطبعة الاولى بأيام قليلة، ولاحقا نفذت جميعها قبل اسابيع من يوم الختام على عكس باقي الحفلات. كما صرَح المنظمين الذين كانوا يعوّلون على هذا الحفل بنجاحه وجماهيريته وابراز مهرجان الفحيص بالشكل الذي يستحقّه على خارطة المهرجانات العربية.

ومع كل حفل او نشاط تقوم به شمس الأغنية، فقد تصدّرت “التراند” في لبنان على موقع “تويتر” بوسم “#نجوى_كرم_في_الفحيص”، بعدما كانت متصدرة التراند الأول اثناء حفلتها في سوريا.

كما قدمت إدارة المهرجان هدية رمزية تكريمية عبارة عن مجسَم حصان تقديرًا لنجوميتها فردت نجوى هذا حصان العز عزيتوني الله يعزيكم.