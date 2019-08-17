لمحبي راغب علامة.. إليكم هذا الخبر

بعد جولته في العديد من الدول العربية والاوروبية، يعود السوبرستار راغب علامة الى لبنان ليختتم حفلات ومهرجانات شهر آب في منطقة كسروان، حيث سيحيي يوم 30 آب مهرجانات غوسطا في حفل من المتوقع أن يكون أكثر من رائع، وسط أجواء حماسية مميّزة.

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فقد أعلن راغب عن هذا الحفل في اعلان ترويجي نشره على حسابه عبر موقع انستغرام، ليتهاتف بعد ذلك الجمهور لحجز بطاقاتهم لمشاركة نجمهم المفضل أجمل الاوقات والاستمتاع بأغنياته المميزة والتي يرددها الجمهور باستمرار.

الى ذلك، فقد عبّر العديد من متابعي راغب عن حماسهم وشوقهم للقائه في هذا الحفل، في حين ظهرت علامات الحزن على البعض الآخر والذي يتعذّر حضوره الى هذا المهرجان إما لوجوده خارج البلاد أو للالتزامات شخصية.

الجدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أحيا مؤخرا حفلا في إهدن، حضره حشدا كبيرا من محبي وجمهور راغب، حيث قدّم لهم أجمل أغنياته ضمن أجواء مميّزة.