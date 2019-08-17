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أحمد بدير يصور شخصية "الخواجة" بفيلم حسن الرفاعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد بدير تصوير مشاهده بفيلم "شارع حسن الرفاعى"، حيث يجسد شخصية تدعى "الخواجة" يستدرج الشباب والفتيات لشقة بشارع حسن الرفاعى وتحدث العديد من المفاجآت بعد تجمعهم فى هذا المكان.

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فيلم "شارع حسن الرفاعى" بطولة الفنان أحمد بدير، وسوسن بدر، ومجموعة من الوجوه الجديدة محمود عبد الخالق، منار حمدى، إسلام سيمو، هاجر العدوى، مريم حسن، أحمد رجب، محمود مدحت، تأليف وإخراج مؤمن نور.

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يذكر أن الفنان أحمد بدير يستعد لتقديم مسرحية يتعاون فيها مع السيناريست حمدى يوسف، وتدور أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى ويشاركه البطولة الفنان هانى رمزى.

 

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