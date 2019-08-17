شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى كوينتين تارانتينو يظهر فى عرض مسرحى لـ Tarantina.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج العالمى كوينتين تارانتينو فى العرض المسرحى الخاص لـ Tarantina، فى نادى باهيا فى مدينة إيكو بارك، وجلس فى المقاعد الأمامية للعرض المسرحى الذى يسرد أعماله السينمائية الشهيرة ويعيد تجسيدها مثل فيلم Pulp Fiction وKill Bill وJackie Brown.

واستقبلت منذ أيام دور العرض العالمية فيلم تارانتينو الجديد Once Upon a Time in Hollywood، التى وصلت إيراداته لـ100.5 مليون دولار فى الأسبوع الأول من طرحه محلياً داخل أمريكا الشمالية.

الفيلم الجديد للمخرج العالمى كوينتين ترانتينو، تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.