شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. المخرج أمير رمسيس فى ضيافة قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المخرج أمير رمسيس فى الثامنة مساء غد الأحد ضيفاً على قصر السينما، حيث يحكى تجربته ومشواره السينمائى ضمن برنامج "تجربتى مع السينما"، وذلك من خلال ندوة يديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير القصر، ويعقبها عرض فيلم "بتوقيت القاهرة" بطولة نور الشريف وميرفت أمين وسمير صبرى وأيتن عامر وشريف رمزى.

يأتى ذلك ضمن البرامج التى تتضمنها أنشطة قصر السينما، ومنها "نجم وندوة" و"نادى السينما التسجيلية"، بالإضافة إلى دورات سينمائية فى جميع التخصصات .

يشار إلى أن قصر السينما استضاف مؤخرا عددا كبيرا من النجوم منهم خالد الصاوى وأحمد بدير والمخرج مجدى أحمد على، كما تم عرض فيلم "من قتل الأرمن" بحضور صناعه .