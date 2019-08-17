شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جيهان نصر تظهر مع أبنائها بعد غياب فى عرض مسرحية "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للمرة الأولى بعد غياب سنوات طويلة منذ زواجها وتركها الفن، حيث حرصت على حضور عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى أمس الجمعة بمسرح المركيه، فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها.

ونشرت الفنانة هبة مجدى، إحدى بطلات مسرحية الملك لير، صورا للفنانة جيهان نصر على حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت على الصورة: "أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إنى شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوى وانتى شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

وكانت جيهان نصر ظهرت بصحبة أبنائها فى صورة تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى قبل عامين، وكان الظهور الأول لأبنائها، حيث إنها لديها ثلاث بنات وولد.

جدير بالذكر أن جيهان نصر شاركت فى بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وقدمت دور البطولة فى أكثر من عمل أيضا فى التليفزيون والسينما والمسرح أيضا، ففى التليفزيون قدمت أكثر من عمل منها "المال والبنون 2"، "من الذى لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"، وفى السينما قدمت عددا من الأفلام منها "الكيت كات"، و"الحب فى طابا"، و"البحث عن توت عنخ آمون".