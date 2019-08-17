شكرا لقرائتكم خبر عن إلين دى جينريس تنهى الشائعات وتحتفل بعيد زواجها الـ11 من بورتيا دى روسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة طويلة من الشائعات التى كانت تؤكد أن المذيعة الشهيرة إلين دى جينريس فى طريقها للطلاق هى وزوجتها الممثلة بورتيا دى روسى، ظهرت إلين لتنفى كل ما يتردد على طريقتها الشخصية، وتؤكد أنها تعيش حياة مستقرة وهادئة مع بورتيا، وتؤكد أنها واحد من أهم الثنائيات فى عالم هوليوود.

ونشرت إلين دى جينريس على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى صورة وهى تحتفل بمرور 11 سنة زواجا مع بورتيا التى ظهرت وهى ترتدى فستان زفاف. وعلقت إلين على الصورة: "عيد سعيد بورتيا 11 سنة، هو الرقم المفضل لى مع شخصيتى المفضلة".



إلين وبورتيا دي روسي