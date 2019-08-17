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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت المطربة أصالة نصرى، صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وتحدثت عن الشهامة من وجهة نظرها وكما تراها.
وكتبت أصالة، قائلة: "الشهامة صفة إنسانية يتمتع بها أصحاب القلوب الطيبة والأرواح النقية، وهي الزينة الحقيقية للملامح، فالشهم رجلا كان أو سيدة، عشرتهم طيبة، ومجالستهم لطيفة ممتعة، حتى في خصامهم حلاوة، لأنهم يحبون الحياة والناس، أكثر وأقل ولكن لا يعرفون الكراهية".
وأضافت: "الشهامة هي الأمانة والكرم والخلق الطيب، ندعو الله أن لا يخلي حياتنا منهم".
وكانت أصالة، قد طرحت منذ أيام قليلة، أغنية "مبقاش سر"، وهي ثاني أغاني ألبومها الجديد "في قربك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن "الشهامة": "مجالسة أهلها لطيفة وفي خصامهم حلاوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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