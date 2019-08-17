صورة| محمد إمام عن "بلوظة": "فاكر نفسه نمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشر النجم محمد عادل إمام، صورة له مع كلبه الصغير، الذي يطلق عليه اسم "بلوظة"، عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب إمام، قائلا: "بلوظة، ألذ كلب شوفته، تصرفاته مش لايقة على جسمه خالص، هو تقريبا فاكر نفسه نمر واحنا مخبيين عليه".
يذكر أن محمد عادل إمام يعود خلال هذا الأسبوع، لاستئناف تصوير دوره فى فيلم "لص بغداد"، ويشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، وأحمد العوضي، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
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