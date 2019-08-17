أول ظهور لـ"أحمد الفيشاوي" بعد صدور الحكم بحبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

في أول ظهور له، عقب صدور الحكم بحبسه شهر، شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة له برفقة زوجته ندى كامل، والفنانة غادة عبد الرازق، ظهروا خلالها على متن طائرة في أثناء عودتهم إلى القاهرة.

وعلق "الفيشاوي"، على الصور قائلا: "في طريقي إلى مصر، وأوعدكوا بالعمل أكثر 10 مرات من ذي قبل، كي أحافظ على تراث والدي".

وأضاف: "تدعمني زوجتي وهذا شعور قوي"، موضحًا: " شوفوا الصورة اللي على الشمال عشان تعرفوا أنا قابلت مين في الطيارة".

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وكانت محكمة أسرة الخليفة قد قضت، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، شهرا، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي.

وأقام المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن هند الحناوي، الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.

وقال "سعيد" في دعواه إن الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ234 ألفا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.