محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حثت الفنانة السورية أصالة، جمهورها على المشاركة في حملة التبرعات التي دشنها نجلها وأصدقاؤه، كصدقة جارية على روح صديقهم الراحل "يوسف تامر سعيد".
وشاركت "أصالة"، صورة لرقم الحساب الخاص بجمع التبرعات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الله يرحم حبيبي يوسف.. ويصبر أهله الطيبين على الفاجعة المؤلمة، ويصبّر أصحابه (ابني منهم) على الفراق".
وأضافت: "والله يحفظ ولادنا من الطرقات ومن الشّرور، وأرجو منكم من استطاع التبّرع والدّعاء، الله يحفظكم جميعا".
وكان خالد، نجل الفنانة أصالة، أعلن وفاة صديقه "يوسف"، منذ 3 أيام، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مؤكدا أنه لا يقدر على استيعاب خبر الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدقة جارية.. أصالة تطالب جمهورها بالتبرع لروح صديق نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.