صدقة جارية.. أصالة تطالب جمهورها بالتبرع لروح صديق نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حثت الفنانة السورية أصالة، جمهورها على المشاركة في حملة التبرعات التي دشنها نجلها وأصدقاؤه، كصدقة جارية على روح صديقهم الراحل "يوسف تامر سعيد".

وشاركت "أصالة"، صورة لرقم الحساب الخاص بجمع التبرعات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الله يرحم حبيبي يوسف.. ويصبر أهله الطيبين على الفاجعة المؤلمة، ويصبّر أصحابه (ابني منهم) على الفراق".

وأضافت: "والله يحفظ ولادنا من الطرقات ومن الشّرور، وأرجو منكم من استطاع التبّرع والدّعاء، الله يحفظكم جميعا".

وكان خالد، نجل الفنانة أصالة، أعلن وفاة صديقه "يوسف"، منذ 3 أيام، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، مؤكدا أنه لا يقدر على استيعاب خبر الوفاة.