تراند اليوم : صورة صادمة لـ " رانيا يوسف" بدون مكياج...

قامت الفنانة رانيا يوسف بنشر صورة جديدة لها بدون مكياج على الشاطيء، والتي صدمت الجميع؛ حيث بدت مختلفة عن ظهورها المثير للجدل دائما.

وبحسب الصورة تظهر رانيا بوزن زائد مقارنة بآخر جلسة تصوير ظهرت بها، والتي نشرتها على ” إنستجرام ” منذ عدة أيام بالفستان ” البنفسجي ” .

وراتدت رانيا يوسف في الصورة، فستان من اللون الفوشيا، مفتوح، وتحته مايو من نفس اللون، عليه ” شابو ” ، بيج، وكانت على رمال أحد شواطئ الساحل الشمالي، وارتدت نظارة شمسية أخفت ملامحها.

وكانت آخر صورة مثيرة للجدل نشرتها الفنانة التي ظهرت فيها بفستان "بنفسجي" وهي جالسة وتظهر شبه عارية، حيث ظهرت حمالة الصدر الداخلية تحت الفتسان الشفاف، مما سبب صدمة لدى المتابعين.

وقال أحد المتابعين تعليقًا على الصور": جلسة التصوير القادمة ماتخلى ملابس بالمرة"، بينما كتب آخر:" يلا ي جماعة خلصوا موضوع احمد حسن وزينب والحقوا الترند بتاع رانيا يوسف".

وهاجمها متابعون بألفاظ نابية وشتائم، متهمين إياها بالتجرؤ في ملابسها بعد واقعة الفستان الفاضح، لإثارة الجدل بعد أن قامت فنانات أخريات بنشر صور جريئة، ما أدى انطباع لدى البعض أنهن في سباق من أجل التعري.



