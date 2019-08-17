تراند اليوم : مايا دياب تظهر بفستان رانيا يوسف الفاضح



نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت الجدل في السوشيال ميديا.

وظهرت مايا دياب بفستان شبك يظهر جسمها وبدون بطانة بنفس طريقة فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل بمهرجان السينما، ولكن الفستان بأكمام طويلة.

واعتمدت مايا دياب تسريحة شعر بسيطة ومعتادة وإبرازه من جانب واحد، كما اعتمدت حزاما عريضا علي خصرها باللون الاسود اللامع يجسم الفستان.

وأثارت الصورة موجة تعليقات ساخرة ومهاجمة الفنانة صاحبة الإطلالات الجريئة.

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Aug 17, 2019 at 5:32am PDT