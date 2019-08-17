بالصور.. كواليس حفل أحلام في السعودية

أحيت المغنية الإماراتية أحلام حفلا غنائيا ضخما على مسرح "طلال مداح" في قرية المفاتحة بأبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، في أولى حفلات "موسم السودة".
بدأت أحلام الليلة الفنية بأغنية "يا ليل يا جامع قلوب المحبين"، بمشاركة أوركسترا من 100 عازف بقيادة أمير عبدالمجيد، كما أنها وجهت في بداية الحفل كلمة للجمهور، قائلةً: "دائماً تغمرونني بمحبتكم يا أهل السعودية.. أتمنى أن أسعدكم الليلة كما اسعدتموني بحضوركم".
وأعادت أحلام أغانيها القديمة في الحفلة، التي نظمتها "الهيئة العامة للترفيه، كما قدمت أغنية للفنانالراحل" طلال مداح"، وأخرى" لمحمد عبده".
في الختام، أدت أحلام أغنية وطنية عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعنوان "عز السعودي"، رافعةً علم السعودية خلال غنائها، فيما تفاعل الجمهور معها بشكل لافت عن طريق إطلاق الصيحات والتصفيق.
يذكر أن الفنانة أحلام أحيت مؤخرا حفلها الغنائي يوم الثلاثاء الماضي، على مسرح الطلال مداح في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم السودة.
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