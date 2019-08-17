عمرو حسان للوفد: ثلاث مسابقات لـ"القومي" حلاً لأزمة سابقة دون معاييرعادلة

يشارك المخرج عمرو حسان بعرض "الحادثة"، من إنتاج فرقة مسرح الغد، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12، برئاسة الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، والذي يستمر حتي يوم 30 أغسطس الجاري.

حيث ينافس العرض المسرحي "الحادثة"، ضمن المسابقة الأولي بالمهرجان، ويُعرض علي مسرح الغد بالعجوزة يومي الاثنين والثلاثاء ١٩،٢٠ أغسطس، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وعن مشاركة عرض "الحادثة" قال المخرج عمرو حسان في تصريح خاص لـ"الوفد": "أنافس بـ(الحادثة) علي مسرح الغد ضمن فعاليات المهرجان القومي بأبطال العرض الأساسيين وهما ياسمين سمير و مصطفي منصور ولم أفاضل بينهما وبين المجموعة الثانية (شيماء عبدالناصر و ميدو عبدالقادر) اللذان قدما بقية مواسم العرض بدلًا عنهما في الفترة الأخيرة بشكل مؤقت فقط، نظرًا لإنشغالهما بأعمال فنية أخري".

وقال حسان، عن الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح: "كان المسرحيون دائمًا يلومون علي المهرجان في الدورات السابقة

بسبب وضع عروض محترفين في منافسة مع عروض هواه وشباب وعدم وجود عدل اذا قارنا بين عرض بتكلفة انتاجه قليلة وآخر تكلفته تتعدي الـ300 ألف جنيه ولذلك تتم معالجة الأمر في الدورة الحالية من خلال ثلاث مسابقات مختلفة لكن ليس وفقُا لمعايير في تصنيف العروض المشاركة مما خلق أزمة جديدة".

وتابع حسان: "بالنسبة للجوائز الخاصة بالمهرجان أجد فيها ظلم لبعض العروض.. فمثلا هناك مسابقة للشباب وأخري للمحترفين فبالتالي ستكون هناك جائزة أفضل مخرج في كل من المسابقتين وذلك يلغي بدوره جائزة (أفضل مخرج صاعد) ليجد المخرج الشاب الذي تم تصنيف عرضه ضمن مسابقة المحترفين (المسابقة الأولي) نفسه، في منافسة صعبة بين كبار المخرجين عكس ما كان يحدث سابقًا عندما كانت العروض

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تنافس ضمن مسابقة واحدة فقط علي جميع الجوائز المقررة".

وأضاف عمرو حسان: "عدم تخصيص جوائز لأي من عناصر الصورة البصرية والسمعية كالديكور والأزياء والموسيقي في مسابقة مسرح الطفل هو أمر مثير للتعجب لكن كل رئيس جديد لابد أن يقع في بعض الأخطاء كما هو معتاد في كل دورة من دورات المهرجان فأذكر منذ عامين تم تقسيم العروض المنافسة بين مسابقة رسمية وأخري علي الهامش فظلموا الكثير من العروض التي لم تتمكن من المنافسة علي جوائز ولم تأخذ حقها من الاهتمام الإعلامي والنقدي".

يشار إلي أن عرض "الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفي منصور، ياسمين سمير ، نيجار بكري، فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

جدير بالذكر أنه تنطلق، مساء اليوم السبت، فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، والذى يستمر فى الفترة من 17 أغسطس، وحتى 30 من نفس الشهر، ويُقام حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا.