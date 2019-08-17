بالفيديو أحلام تفاجئ الجمهور السعودي برقصة تراثية

أحيت الفنانة أحلام حفلًا غنائيًا على مسرح طلال مداح في مدينة أبها السعودية، ضمن حفلات "موسم السودة".

وقد فاجأت أحلام جمهورها السعودي بأدائها رقصة مع الفرقة التراثية الجنوبية وسط هتافات الجمهور السعودي، حيث رافق الفنانة الإماراتية في حفلها فرقة موسيقية ضخمة ضمت أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد.

وقد تداول الناشطون فيديو الرقصة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وكرم مدير "موسم السودة" المهندس حسام المدني الفنانة الإماراتية أحلام بعد أحيائها حفلها الغنائي.



كما وجهت أحلام شكرها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد نهاية ونجاح حفلها الجماهيري الكبير في أبها.



وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.



