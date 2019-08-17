روان بن حسين تعود عن روايتها: زوجي لم يضربني

بعد الهجو عليها، نفت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين تعرضها للضرب على يد زوجها، مؤكدة أنها لا تسمح لزوجها أن يمد يدها عليها، وان ما جاء في الفيديو الذي نشرته بهذا الخصوص، كان مجرد مزاح مع إحدى المتابعات.



ونشرت روان بن حسين فيديو جديد نفت فيها تعرضه للضرب على يد زوجها، مشيرة إلى أن الأثار الموجودة على عينيها هي نتيجة مضاعفات تعرضت لها بعدما قامت برفع حاجبها بالخيط، ومؤكدة أنها ضد العنف الذي تتعرض له النساء ولطالما نبهت المتابعات السكوت عنه، معقبة أنها قالت أن زوجها ضربها "بوكس" رداً على سؤال وجهته إليها إحدى المتابعات.

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وكانت روان حسين التي فاجأت المتابعين قبل عدة أيام بخبر زواجها، كما نشرت قبل يومين فيديو ظهرت فيه وأثار كدمات حمراء واضحة قرب عينها، وأشارت إلى أن زوجها ضربها لأن المتابعين، يسألونها دائماً عن حبيبها السابق، وعلقت على الفيديو ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. الامر الذي عرضها للهجوم بسبب تعاملها باستخفاف مع قضية العنف ضد النساء.

شاهدوا الفيديو: