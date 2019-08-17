نوال الزغبي بأجمل إطلالاتها وهذا ما حصل لوجهها

تعتبر سنة ٢٠١٩ من انجح السنوات التي عرفتها الفنانة نوال الزغبي مؤخرا. فقد نجحت الفنانة في احياء حفلات في مختلف الدول العربية، بدءا من المملكة العربية السعودية وصولا الى سوريا والأردن، وكان لها أنجح الحفلات في لبنان، كما انها عادت إلى غناء التترات من خلال مسلسل بروفا الذي لعب بطولته في رمضان الماضي كل من احمد فهمي وماغي بو غصن، فضلا عن إطلاقها البوم كده باي وحلولها في لجنة تحكيم برنامج ذا تالنت مع شركة روتانا التي اقامت لها احتفالية بمناسبة انضمامها مجددا اليها مطلع العام الجاري.



نوال بدت متألقة في كل اطلالاتها، وقد استعادت جمالها بعد نجاحها في التخلص من عمليات تجميل فاشلة، وقد اكدت انهاةسعيدة بالنتيجة التي حصلت عليها.



الجميلة اختارت لك اجمل اطلالات نوال من حفلاتها في موسم الصيف.