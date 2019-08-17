- 1/2
- 2/2
وصل الفنان سعد المجرد لدى وصوله إلى المغرب، وأول ما قام به هو نشره صورة ظهر فيها مع والديه البشير عبده ونزهة الركراكي وعلق عليها "الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".
ولم يعرف وفق أي شروط سمح لـ سعد المجرد مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث تتم محاكمته بتهمة "الاعتداء الجنسي" منذ العام 2016.
وكان سعد المجرد قد إلتفى الفنانة سميرة سعيد في باريس وذلك قبيل مغادرته فرنسا، ونشرا صورة وهما يجتمعان على طاولة الغداء، ورأى البعض أن إجتماعهما معاً هو تمهيد لمشروع غنائي يجمع بينهما عبر تقديم "دويتو" غنائي.
وكان آخر أعمال سعد المجرد "دويتو" غنائي جمعه بصديقه الفنان المصري محمد رمضان، تم طرحه تحت عنوان "إنساي" وهو حقق نجاحاً ساحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لسعد المجرد في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.