بالفيديو: نسرين طافش بلوك جديد ورد صاروخي على ايمن رضا

اشارت الممثلة السورية نسرين طافش إلى أنها مشغولة حالياً وليس لديها الوقت للرد على من ينتقدها، وذلك بعد ساعات على عرض حلقة الفنان ايمن رضا في برنامج أكلناها، والذي انتقد فيها التكريم الذي تحظى به نسرين رغم انها لم تقدم اي جديد.



فقد كتبت نسرين في تعليق نشرته عبر صفحتها الرسمية على " فيسبوك " : " اعذروني معلش مشغولة شوي كالعادة عندي اجازة حاليا و سفر و عندي تحضير لإعلان جديد و تحضيرات للفلم الجديد و مشغولة شو الكتاب الجاية اللي بدي بلش اقرا فيه و شو فلم السهرة و مشغولة بالناس اللي بتحبني مشغولة بحبهم و مشغولة كيف بدي ساعد الناس اللي بحاجة الي و كيف بدي طور نفسي و كون اسعد و اقوى من اي وقت و مشغولة بشو بدي البس و وين بدي سافر اي صح و شو بدي حط لون على اضافري بعد الاجازة .. و بالنيو لوك الجاي طبعا .. انا مشغولة بنفسي .. انت بشو مشغول؟



وعادت نسرين ونشرت فيديو لها من داخل صالون التجميل، حيث قامت بتغيير اللوك وتفتيح لون شعرها.



فما رأيكم بلوك نسرين الجديد؟