هكذا احتفل تامر حسني بعيد ميلاده الـ42

احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الـ42 برفقة زوجته بسمة بوسيل.



وحضر الاحتفال مجموعة من أصدقائه المقربين من أبرزهم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والمخرج حسام الحسيني.



بوسيل قامت بنشر صورة من حفل عيد ميلاد زوجها ووجهت رسالة رومانسية إليه قائلة: كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت أحن زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولأولادنا، ولكل أهلك وجمهورك الكبير اللى بيحبك".

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وكان الحفل قد أقيم بصورة مفاجئة إذ أن تامر كان من المقرر أن يتواجد بنفس التوقيت في سلطنة عمان لتقديم حفله في مهرجان صلالة يوم 16 أغسطس على مسرح المروج، ولكن تم الغاء الحفل في اللحظات الأخيرة بسبب فشل الجهة المنظمة في إصدار تأشيرات الدخول لأعضاء الفرقة الموسيقية.

وبعد 24 ساعة من تقدم النجم تامر حسني باعتذار من جمهوره عن عدم تقديم حفله المنتظر بمهرجان صلالة في سلطنة عمان، كشف شقيقه حسام حسني عن تضافر جهود عدة مؤسسات لحل الأزمة مؤكدا أن الحفل سيقام في موعد جديد هو الثلاثاء 20 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن يغادر تامر الساحل الشمالي سريعا إلى سلطنة عمان لتقديم حفله المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعود مجددا إلى الساحل لتقديم أول حفل له في مدينة العلمين الجديدة يوم 30 أغسطس الجاري.