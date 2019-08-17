بالصور: اتهام ياسمين عبد العزيز بتقليد ريهام حجاج

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تعرضت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عاصفة من الانتقادات بعد نشرها صورة من جلسة تصوير جديدة، بدت ملامحها فيها مختلفة بشكل ملحوظ بسبب تعديلات الفوتوشوب.
وقد اتهمها البعض بتقليد ريهام حجاج، ونصحها كثيرون بالحفاظ على مظهرها الطبيعي لأنها أجمل بكثير مما تبدو في الصورة، ولا تحتاج إلى كل هذه التعديلات.
ورغم الانتقادات، تلقت ياسمين إشادة من زميلتيها منى زكي وسمية الخشاب رمز الإعجاب، وبدأت بعدها التعليقات الغاضبة من جمهور ياسمين، الذي نصحها بالابتعاد عن الصور المصطنعة، التي لا تشبه شخصيتها الطريفة والعفوية.
فهل تلجأ ياسمين إلى حجب خاصية التعليقات على انستغرام بعد عاصفة الانتقادات التي تعرضت لها؟
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