عمرو دياب يرفض الغناء جالسا في حفله في العلمين ودينا الشربيني اول الحضور

احيا الفنان عمرو دياب حفلا ناجحا في مدينة العلمين الجديدة، حضرته دينا الشربيني والفنانة نادية الجندي والإعلامية بوسي شلبي والفنان يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وأكثر من 30 ألف من جمهور دياب



عمرو الذي اعتاد على تقديم بعض أغنياته الطربية بدون موسيقى وهو جالسا على خشبة المسرح، رفض مساء أمس طلب منه أحد حضور الحفل الجلوس كعادته قائلا: اقعد وأنت بتغنى، فرفض دياب بشدة ورد عليه بطريقة ساخرة قائلا: لما قعدت قالوا عليّا عجزت، مع أنى بقعد من أيام ألبوم ماتخافيش.

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دياب فوجىء بإطلاق كثيف للألعاب النارية مع بدء غناء أغنية يتعلموا، وبعد الانتهاء منها داعب جمهوره والجهة المنظمة قائلا: أنتم حتدخلوني النار دنيا وآخرة الحكاية دي متتكررش تاني، وبعدها أعلن عن نزول أغنية جديدة من ألبوم أنا غير يوم الثلاثاء المقبل مؤكدا أن الألبوم سيصدر كاملا بعد إسبوعين.



عمرو توقف عن تقديم أغنيته الجديدة أول يوم في البعد بمجرد ظهور شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يرغب في التصوير معه، وبالفعل حرص عمرو على الإمساك بهاتف الشاب والتقاط السيلفي بنفسه وقبل رأسه.