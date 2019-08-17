أحلام تفتتح موسم «السودة» بطلّة مبهرة وحفل صاخب.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
افتتحت النجمة الإماراتية أحلام فعاليات موسم «السودة» بحفل حاشد، احيته على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة في مدينة أبها السعودية.
النجمة الملقبة بالملكة، ابهرت الحضور بمجرد صعودها على المسرح، حيث تألقت بفستان طويل شديد الأناقة، أبرز رشاقتها، وفقدانها للكثير من وزنها الزائد، متزينة بعقد ماسي ضاعف بريق طلّتها.
باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، اطربت بها أحلام الحضور، كما فاجأتهم بمشاركة فرقة تراثية جنوية الرقص على المسرح وسط تصفيق حاد، وفي لفتة إنسانية منها، طلبت أحلام من الحضور الوقوف دقيقة صمت على روح الفنان الراحل طلال مداح، وقدمت له أغنية «قولوا للغالي قولوله».
من ناحية أخرى، تستعد أحلام لبدء تصوير الموسم الخامس من برنامج The Voice، والذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب الفنان المصري محمد حماقي، النجمة المغربية سميرة سعيد، والسوبر ستار اللبناني راغب علامة.
يُذكر أن أحلام كانت قد اعلنت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، تتعاون فيها مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، حيث كان كليب أغنية «أبرحل» آخر عمل غنائي قدمته أحلام على الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.
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