زينة ترد على الهجوم عليها بسبب أحمد عز.. وتدعم أحمد حلمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية زينة، لانتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة واتهمها البعض بالغيرة من نجاح الفنان أحمد عز ومحاولة التشويش عليه وتشويه صورته.

وجاءت هذه الإنتقادات بعد واقعة تعدي شقيقة زينة على أحمد عز، أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي واعتدائها عليه بالضرب.

و استعانت زينة في الرد على الانتقادات التي تعرضت لها بآية قرآنية نشرتها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام جاء فيها “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

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وكانت الأزمة بين شقيقة زينة وأحمد عز، قد وصلت للنيابة وذلك بعد رفض عز حل الأزمة وديا واستمعت النيابة إلى أقواله والتي قال فيها إن شقيقة زينة قامت بصفعة وهي تقول: ” كنت حالفة أول أما أشوفك أضربك على وشك”.

بينما اتهمت شقيقة زينة أحمد عز، بإستدراج أحد توأم زينة لخارج الفندق بالساحل الشمالي.

من ناحية أخرى، قررت زينة دعم الفنان أحمد حلمي، في حملة الهجوم الذي تعرض لها فيلمه الأخير “خيال مآتة”، ونشرت الملصق الدعائي الخاص به، وعلقت قائلة: “لسة خارجة من الفيلم تحفة”.