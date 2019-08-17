تطورات الحالة الصحية للفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد إصابته بالسرطان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، تطورات الحالة الصحية للفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب والذي يتلقى العلاج من مرض السرطان.

وقال في تصريحات صحفية: “الفنان زكي فطين عبدالوهاب بصحة جيدة، ويمكث حالياً في بيته بين عائلته، ويتلقي العلاج، موجهاً الشكر والدعم له على تفانيه في عمله متمنياً من الله أن يعود للعمل في القريب العاجل”.

وطالب أشرف زكي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدم نشر أي أخبار مغلوطة عن الفنانين، من دون التحقق من مصدرها، خاصة أن مثل هذه الأخبار تتسبب في بلبلة ودخول أصحابها في حالة نفسية سيئة قد تتسبب في مرضهم بالفعل.

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وكان زكي فطين عبدالوهاب، أعلن قبل فترة إصابته بمرض سرطان الرئة، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر صورة له وعلق عليها قائلاً: “أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج”.

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قد عانى مؤخرا من انتشار شائعات حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان.