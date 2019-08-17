سميرة سعيد تكشف لأول مرة سبب انفصالها عن هاني مهنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد لأول مرة أسباب انفصالها عن زوجها الأول الملحن هاني مهنا.

الفنانة المغربية قالت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إن خلافاتها مع هاني مهنا كانت مهنية بحتة، مؤكدة أن فكرة الزواج من رجل يعمل بنفس المهنة بالنسبة لها كانت فكرة غير ناجحة.

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سميرة نفت أن تكون الغيرة هي سبب الانفصال، مشددة على أن مشاكل العمل كانت هي نفسها مشاكل البيت، فكانت خلافاتهما بسب أمور تتعلق بالعمل والحفلات والموسيقى، حيث كان هاني مهنا هو قائد الفرقة الموسيقية الخاصة بها، فكانت دائما ما تقع بينهما مشاكل بسبب هذه الأمور.

ورفضت الفنانة المغربية الكشف عن سبب انفصالها عن زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسي ووالد ابنها الوحيد “شادي”، وأكدت: “الاثنين أصدقائي الآن واحترمهما واحترم زوجاتهما، ولا أريد الحديث عن أشياء قد تجرح شعورهما”.

وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد كانت قد تزوجت من الموسيقار هاني مهنا في بداية حياتها ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات ثم تزوجت من رجل الأعمال “مصطفى النابلسي” الذي أنجبت منه ابنها الوحيد “شادي”.