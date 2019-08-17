ديانا كرازون تلمع بالفضي في أول حفل تحييه بعد أزمة فستانها الشفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوزت الفنانة الأردنية ديانا كرازون أزمة الانتقادات التي لاحقتها بعد حفلها الأخير ضمن مهرجان «جرش» في الأردن، والتي وصلت لقبة البرلمان الأردني، حيث انتقدها نائب بسبب فستانها في الحفل، والذي يرى أنه غير مناسب للعادات والتقاليد الأردنية.

ديانا تألقت في أول حفل تحييه بعد أزمة الفستان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «الفحيص» في الأردن، حيث اختارت طلّة لامعة، برقت فيها على المسرح، مرتدية فستان من الأسود والفضي، حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي، إذ جسد قوامها، وأبرز رشاقتها.

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مجموعة من أجمل الأغاني والمواويل اطربت بها ديانا الحضور، حيث تفاعلوا معها رقصاً وغناءاً، كما الهبت الفنانة الأجواء بفرقة ايقاعية رافقتها على المسرح، وهو ما زاد صخب الحفل.

يُذكر أن ديانا طرحت حديثاً أغنية تراثية بعنوان «فرحتنا الليلة»، وهي من كلمات رائد الشطناوي، توزيع وائل الشرقاوي، كما شاركت في أوبريت غنائي بعنوان «وتستمر المسيرة»، والذي تم طرحه في في افتتاح مهرجان صيف عمان، وهو من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، توزيع خالد مصطفى.