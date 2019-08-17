نانسي عجرم تتعرض للسرقة وتتألق في حفل غنائي بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبناني نانسي عجرم لسرقة أدبية من مطربة تركية تُدعى «Çağla»، حيث قامت الأخيرة باستنساخ كليب الأولى لأغنية «ما تيجي هنا» في أحدث كليباتها لأغنية تركية بعنوان «Bi Yere de Yaz».

الفنانة التركية ظهرت في الكليب محل الجدل، بائعة في سوق الخضار، وهي نفس الشخصية التي جسدتها نانسي في كليب «ما تيجي هنا»، واللافت ان الاستنساخ لم يشمل فكرة الكليب فقط، وإنما وصل لإطلالات الفنانة اللبنانية أيضاَ، وهو ما ازعج فانز نانسي، حيث دشنوا حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتوصيل الأمر للصحافة التركية.

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من ناحية أخرى، احيت نانسي عجرم حفل غنائي حاشد احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، بمركز دبي التجاري العالمي، حيث سحرت الحضور بطلّة أنيقة، ارتدت فيها فستان أسود طويل، جسد جمال قوامها، واشعلت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها.

يُذكر أن أغنية «راجل وابن راجل» كانت آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.