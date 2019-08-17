تسريب «أولاد رزق 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه الفنان المصري أحمد عز، أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم “ولاد رزق٢”، والمعروض حاليا في دور العرض.

وتعرض فيلم أحمد رزق الجديد، “ولاد رزق 2” للتسريب على المواقع الإلكترونية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر على إيرادات العمل الذي نجح في تحقيق أرقام ضخمة، بعد أن تجاوزت الإيرادات في إسبوع واحد حاجز الـ٤٠ مليون جنيه مصر.

كما حقق الفيلم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بتحقيقه 8 ملايين جنيه في أول يوم بعيد الأضحى المبارك.

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وتسعى الجهة المنتجة للفيلم لحذف النسخ المسربة على الإنترنت، واستعانت بأشخاص متخصصين في هذا الأمر.

فيلم “ولاد رزق 2” يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وسيد رجب، وآسر ياسين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويقدم النجوم خلال العمل مشاهد اكشن مختلفة عن الجزء الأول، أما الفنان إياد نصار، فيظهر بشكل مختلف تمامًا حيث يقدم دور رئيس عصابة ويرتدي عدسات بلون مختلف تمامًا، وكان مفاجأة الفيلم هو ظهور الفنان آسر ياسين في أخر مشهد بالفيلم وبدون أي كلمة.